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Британия реорганизует Министерство иностранных дел

Автор: Андрей Козловский

Британия реорганизует Министерство иностранных дел (Foreign Office), объединив его с министерством международного развития. Приоритеты в отношениях Великобритании с Украиной останутся неизменными.

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз.

Новое министерство получит название Министерство иностранных дел по делам содружества и развития (Foreign, Commonwealth and Development Office).

"Это объединит и гармонизирует нашу дипломатию с вопросами международного развития больше, чем когда-либо в нашей истории, и продемонстрирует, что Великобритания выступает как сила добра в мире", - сказала Симмонз.

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Она добавила, что после реорганизации ведомства, Британия будет продолжать поддерживать Украину.

"Новое министерство будет использовать все инструменты влияния, чтобы добиться еще больших результатов на мировой арене и в Украине, продолжая преодолевать последствия пандемии коронавируса и готовиться к председательству в "Большой семерке" и проведения Конференции ООН по вопросам изменения климата в следующем году", - добавила посол.

Напомним, секретную разведывательную службу Министерства иностранных дел Великобритании, более известную как МИ-6, возглавит дипломат Ричард Мур.

Кроме того, в Британии считают своей целью помочь Украине войти в ЕС.

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