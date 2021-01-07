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Британия разрешила своим кораблям заходить в порты Крыма

Автор: РБК-Украина

Великобритания ослабила так называемые крымские санкции против России, разрешив кораблям заходить в порты оккупированного полуострова. Данной нормой британские санкции приведены в соответствие к европейским после Brexit.

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Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Британии.

Сообщается, что Лондон разрешил своим судам платить за услуги портов напрямую предприятию "Крымские морские порты". В частности, речь идет о Керченском рыбном порте, Ялтинском и Евпаторийском торговых портах, в том числе за лоцманские услуги и пользование портовыми терминалами.

Лицензия вступила в силу 1 января. Предполагается, что британские суда смогут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах. Отметим, на сегодня такое же исключение действует и в отношении кораблей стран-участниц ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия присвоила санаторий "Украина" в оккупированном Крыму.

Кроме того, в середине декабря был продан крымский винный завод "Массандра". Предприятие за почти 73 млн долларов приобрела дочерняя компания банка "Россия".

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