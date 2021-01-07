Британія дозволила своїм кораблям заходити до портів Криму

Великобританія послабила так звані кримські санкції проти Росії, дозволивши кораблям заходити до портів окупованого півострова. Даною нормою британські санкції приведено у відповідність до європейських після Brexit.

Про це йдеться у генеральній ліцензії, опублікованій на сайті уряду Британії.

Повідомляється, що Лондон дозволив своїм судам платити за послуги портів безпосередньо підприємству "Кримські морські порти". Зокрема, мова йде про Керченський рибний порт, Ялтинський та Євпаторійський торговельні порти, у тому числі за лоцманські послуги та користування портовими терміналами.

Ліцензія набрала чинності 1 січня. Передбачається, що британські судна зможуть заходити до кримських портів у екстрених обставинах. Зазначимо, на сьогодні таке ж виключення діє і щодо кораблів країн-учасниць ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія привласнила санаторій "Україна" в окупованому Криму.

Крім того, в середині грудня було продано кримський винний завод "Масандра". Підприємство за майже 73 млн доларів придбала дочірня компанія банку "Росія".