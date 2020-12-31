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Россия присвоила санаторий "Украина" в оккупированном Крыму

Ялта, Четверг 31 декабря 2020 19:03
Россия присвоила санаторий "Украина" в оккупированном Крыму
Фото: Михаил Мишустин (government.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр России Михаил Мишустин передал санаторий "Украина" ("Родина") возле оккупированной Ялты в федеральную собственность. Теперь в санатории будут оздоравливаться российские силовики и их семьи.

Об этом сообщает агентство "Крым.Реалии".

Согласно распоряжению Мишустина, теперь функции и полномочия учредителя санатория будет осуществлять Следственный комитет России. Санаторий будет принимать сотрудников, служащих, работников и пенсионеров Следкома РФ, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.

Рядом с оздоровительным комплексом, который расположен в поселке Гаспра, есть старинные храмы, царские дворцы и другие памятки, а за несколько сотен метров от него находится собственный пляж.

Напомним, в середине декабря Россия продала крымский винный завод "Массандра". Предприятие за почти 73 млн долларов приобрела дочерняя компания банка "Россия".

В украинской прокуратуре назвали приватизацию "Массандры" военным преступлением со стороны России, поскольку государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях.

Кроме того, в Украине планируют инициировать введение новых санкций против России за приватизацию завода "Массандра" в оккупированном Крыму.

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