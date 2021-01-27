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Британия разрешила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX

Автор: РБК-Украина

Великобритания одобрила возобновление эксплуатация Boeing 737 MAX в Соединенном Королевстве. Такое решение было принято в связи с усовершенствованием технических характеристик лайнера и изменением программы подготовки пилотов.

Об этом сообщает Национальное управление гражданской авиации Британии.

"CAA сегодня объявило, что позволит британским авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы на самолетах Boeing 737 MAX при условии тщательного надзора. Также будет снят запрет на полеты самолетов в воздушном пространстве Великобритании. Изменения вступают в силу сегодня", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что данное решение принято вслед за аналогичными действиями авиационных регуляторов ЕС, США и Канады.

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В настоящее время британский авиарегулятор находится в тесном контакте с авиакомпанией TUI, которая на данный момент единственная в Великобритании эксплуатирует указанный самолет.

Отметим, в марте 2019 года эксплуатацию данной модели самолетов запретили после катастрофы рейса Lion Air вблизи Джакарты и рейса Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 346 человек. Следователи установили, что причиной катастроф стала неисправная компьютерная система, которая опустила нос самолета вниз во время полета и это не могли откорректировать пилоты.

Напомним, сегодня ЕС разрешили самолету Boeing 737 Max возобновить полеты в Европе.

Кроме того, крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX.

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