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Британия расширила санкции против России: кто попал в список

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Лондон, Четверг 23 июня 2022 12:43
Британия расширила санкции против России: кто попал в список Фото: Британия расширила санкции против России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела дополнительные санкции против России. Они включают меры против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу:

  • товаров и технологий, связанных с внутренними репрессиями;
  • товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию;
  • товары и технологии морского судоходства;
  • дополнительные товары и технологии для нефтепереработки;
  • дополнительные товары и технологии для критически важных отраслей промышленности.

Кроме того, запрет касается экспорта в Россию или для использования в России авиационного топлива и топливных присадок, а также предоставления, экспорта и поставки такой продукции в Россию или для использования в России.

Также Британия запретила экспорт в Россию и использование банкнот в стерлингах.

Помимо этого Британия ввела запрет на предоставление технической помощи, а также финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

При этом отмечается, что некоторые запреты относятся к России и территориям Украины, не контролируемым правительством.

Напомним, ранее Британия ввела санкции против патриарха Кирилла.

Кроме того, Британия ввела санкции против полковников России, которые причастны к зверствам в Буче.

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