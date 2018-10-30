Британія розраховує після Brexit завершити режим економії

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Угода дозволить залучити кошти, що зарезервовані для допомоги у шоковий період

Міністр фінансів Британії Філіп Хеммонд розповів, що у разі досягнення урядом домовленості з Євросоюзом по Brexit існують перспективи завершення режиму економії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хемонд висловив впевненість, що уряду вдасться укласти угоду з Євросоюзом.

"Важка праця британського народу приносить плоди. Режим економії наближається до свого кінця", - повідомив міністр фінансів.

Він вважає, що угода зможе зняти невпевненість у майбутніх відносинах з ЄС, а в уряду з’явиться можливість використовувати кошти, які зарезервовані з метою допомоги економіці у шоковий період, якщо не буде угоди.

Також Британія підвищила до 1,6% прогноз зростання ВВП на 2019 рік. Хемонд заявив, що в наступні два роки ВВП буде збільшуватись щорічно на 1,4%.

Нагадаємо, Тереза Мей повідомила, що угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95%. Мей заявила про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки.