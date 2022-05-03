ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія розкрила зміст нового пакету допомоги для України

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 травня 2022 21:16
Британія розкрила зміст нового пакету допомоги для України Фото: техніка Великобританії (british.army.mastif)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Британії повідомили подробиці нового пакету благодійної допомоги Україні. Зокрема він включає військову техніку та спеціальне знаряддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Великобританії.

Новий пакет військової допомоги вартістю $375 мільйонів включає:
- Засоби ведення електронної боротьби;
- РЛС контрбатарейної боротьби;
- Засоби придушення GPS сигналів;
– дрони для доставки важких вантажів;
- Тисячі приладів нічного бачення.

МЗС Великобританії також виділяє спеціальні автомобілі зі свого автопарку для надання допомоги мирному населенню:
– 13 броньованих позашляховиків вартість $825 тис буде доставлено до України за запитом Уряду України;
– Позашляховики обладнані захистом від високошвидкісних снарядів, протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з Росією.

Нагадаємо, сьогодні, окрім британського прем'єра, до українського парламенту звернувся і президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні