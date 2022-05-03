Британія розкрила зміст нового пакету допомоги для України

У Британії повідомили подробиці нового пакету благодійної допомоги Україні. Зокрема він включає військову техніку та спеціальне знаряддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Великобританії .

МЗС Великобританії також виділяє спеціальні автомобілі зі свого автопарку для надання допомоги мирному населенню: – 13 броньованих позашляховиків вартість $825 тис буде доставлено до України за запитом Уряду України; – Позашляховики обладнані захистом від високошвидкісних снарядів, протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Новий пакет військової допомоги вартістю $375 мільйонів включає: - Засоби ведення електронної боротьби; - РЛС контрбатарейної боротьби; - Засоби придушення GPS сигналів; – дрони для доставки важких вантажів; - Тисячі приладів нічного бачення.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з Росією.

Нагадаємо, сьогодні, окрім британського прем'єра, до українського парламенту звернувся і президент Володимир Зеленський.

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