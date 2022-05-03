Британія розкрила зміст нового пакету допомоги для України
У Британії повідомили подробиці нового пакету благодійної допомоги Україні. Зокрема він включає військову техніку та спеціальне знаряддя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Великобританії.
Новий пакет військової допомоги вартістю $375 мільйонів включає:
- Засоби ведення електронної боротьби;
- РЛС контрбатарейної боротьби;
- Засоби придушення GPS сигналів;
– дрони для доставки важких вантажів;
- Тисячі приладів нічного бачення.
МЗС Великобританії також виділяє спеціальні автомобілі зі свого автопарку для надання допомоги мирному населенню:
– 13 броньованих позашляховиків вартість $825 тис буде доставлено до України за запитом Уряду України;
– Позашляховики обладнані захистом від високошвидкісних снарядів, протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з Росією.
Нагадаємо, сьогодні, окрім британського прем'єра, до українського парламенту звернувся і президент Володимир Зеленський.
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