Британия раскрыла китайских агентов, выдающих себя за беженцев из Гонконга

Разведчики КНР пользуются особым визовым режимом, введенным для беженцев из Гонконга, чтобы проникнуть в Великобританию. Лондон располагает сведениями о "спящих" агентах, подающих заявления на визу для держателей паспортов BNO, выдававшихся до 1997 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Источник The Times заявил, что проверки перед выдачей визы держателям паспорта BNO "значительно более тщательный, чем другие". Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател говорила о более низких требованиях к людям, пользующимся новым визовым режимом.
Последний губернатор британского Гонконга Крис Пэттен заявил The Times, что считает нужным отнестись серьезно к опасениям по поводу агентов КНР в Великобритании.
"Если кто-то испытывает страхи, что Коммунистическая партия Китая будет размещать информаторов в попытке похитить секретные сведения свободного общества, то эти страхи полностью оправданы", - отметил он.
Паспорта британского гражданина за рубежом - British National (Overseas), BNO - выдавались жителям Гонконга перед его передачей от Великобритании к КНР в 1997 году.
Британия объявила об особом визовом режиме для держателей таких паспортов в 2020 году, после того как в Гонконге был принят закон о государственной безопасности. Виза дает право пребывать и работать в стране на протяжении пяти лет с перспективой получения полноценного британского гражданства. КНР с 31 января 2021 года прекратила признавать паспорта BNO.
Закон о государственной безопасности в Гонконге ввел ответственность за сепаратизм, антиправительственную деятельность и подготовку к мятежу. Решение привело к закрытию оппозиционной газеты Apple Daily и беспрецедентной отмене массовых мероприятий в поддержку демократии. Первый приговор по новому закону был вынесен в июле этого года.
Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в быстрых темпах наращивания ядерного арсенала. Страна продолжает отклоняться от собственной стратегии.