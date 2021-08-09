Британія розкрила китайських агентів, що видають себе за біженців з Гонконгу

Джерело The Times заявило, що перевірки перед видачею візи власникам паспорта BNO "значно ретельніші, ніж інші". Раніше міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател говорила про нижчі вимоги до людей, які користуються новим візовим режимом.

Останній губернатор британського Гонконгу Кріс Петтен заявив The Times, що вважає за потрібне поставитися серйозно до побоювань з приводу агентів КНР у Великобританії.

"Якщо хтось відчуває страхи, що Комуністична партія Китаю буде розміщувати інформаторів у спробі викрасти секретні відомості вільного суспільства, то ці страхи повністю виправдані",- зазначив він.

Паспорти британського громадянина за кордоном - British National (Overseas), BNO - видавалися жителям Гонконгу перед його передачею від Великобританії до КНР в 1997 році.

Британія оголосила про особливий візовий режим для власників таких паспортів в 2020 році, після того, як в Гонконзі був прийнятий закон про державну безпеку. Віза дає право перебувати і працювати в країні протягом п'яти років з перспективою отримання повноцінного Британського громадянства. КНР з 31 січня 2021 року припинила визнавати паспорти BNO.

Закон про державну безпеку в Гонконзі ввів відповідальність за сепаратизм, антиурядову діяльність і підготовку до заколоту. Рішення призвело до закриття опозиційної газети Apple Daily і безпрецедентного скасування масових заходів на підтримку демократії. Перший вирок за новим законом був винесений в липні цього року.