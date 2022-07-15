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Британия проверяет информацию о смерти волонтера в плену "ДНР"

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Лондон, Пятница 15 июля 2022 16:39
Британия проверяет информацию о смерти волонтера в плену "ДНР" Фото: британский волонтер Пол Ури (скрин видео)
Автор: Илона Свиридова

Министерство иностранных дел Британии проверяет информацию о смерти волонтера Пола Ури в плену боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что Ури было предъявлено обвинение якобы в наемничестве после того, как 25 апреля он попал в плен в Запорожской области.

Как заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, мужчина страдал от диабета, а также от проблем с дыханием, почками и сердечно-сосудистой системой. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался 10 июля.

Представитель правительства Британии заявил Sky News, что Министерство иностранных дел "срочно проверяет" эти сообщения. В то же время дочери Ури заявили, что готовились к худшему после того, как узнали о попадании отца в плен.

Напомним, о смерти британского волонтера стало известно только сегодня. Он не был военнослужащим, а работал на одну из общественных организаций, которые помогают пострадавшим во время войны.

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