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Британія перевіряє інформацію про смерть волонтера у полоні "ДНР"

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Лондон, П'ятниця 15 липня 2022 16:39
Британія перевіряє інформацію про смерть волонтера у полоні "ДНР" Фото: британський волонтер Пол Урі (скрин відео)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство закордонних справ Британії перевіряє інформацію про смерть волонтера Пола Урі у полоні бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що Урі було висунуто звинувачення нібито в найманстві після того, як 25 квітня він потрапив у полон у Запорізькій області.

Як заявила так званий "омбудсмен" Дар'я Морозова, чоловік страждав від діабету, а також від проблем із диханням, нирками та серцево-судинною системою. Але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер 10 липня.

Представник уряду Британії заявив Sky News, що Міністерство закордонних справ "терміново перевіряє" ці повідомлення. У той же час дочки Урі заявили, що готувалися до гіршого після того, як дізналися про потрапляння батька в полон.

Нагадаємо, про смерть британського волонтера стало відомо лише сьогодні. Він не був військовослужбовцем, а працював на одну із громадських організацій, які допомагають постраждалим під час війни.

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