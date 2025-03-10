Британія проведе другий саміт щодо України вже цього тижня

"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів коаліції, яка буде продовженням саміту в Ланкастер-хаусі", - заявив прессекретар Стармера.

The Guardian додає, що зустріч відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня, після запланованих українсько-американських переговорів й окремих європейських дискусій за участю верховного головнокомандувача Збройних сил і міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі.

Саміт у Лондоні

2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо України, у якому взяли участь лідери понад 10 держав, керівництво ЄС та НАТО. Зокрема зустріч відвідав й президент Володимир Зеленський.

Головними темами саміту були:

зміцнення позицій України, включно з військовою підтримкою, а також економічним тиском на Росію;

питання довгострокової угоди, яка б забезпечила стійкий мир в Україні й гарантувала б для неї захист від можливих майбутніх нападів з боку Росії;

наступні кроки в питанні розробки надійних гарантій безпеки.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.