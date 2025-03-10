UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Британія проведе другий саміт щодо України вже цього тижня

Фото: Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова британського уряду Кір Стармер проведе віртуальну зустріч європейських лідерів, щоб оговорити Україну, в суботу, 15 березня. Зустріч буде "продовженням" нещодавнього саміту в Ланкастер-Гаусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів коаліції, яка буде продовженням саміту в Ланкастер-хаусі", - заявив прессекретар Стармера. 

The Guardian додає, що зустріч відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня, після запланованих українсько-американських переговорів й окремих європейських дискусій за участю верховного головнокомандувача Збройних сил і міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі.

Саміт у Лондоні 

2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо України, у якому взяли участь лідери понад 10 держав, керівництво ЄС та НАТО. Зокрема зустріч відвідав й президент Володимир Зеленський

Головними темами саміту були:

  • зміцнення позицій України, включно з військовою підтримкою, а також економічним тиском на Росію; 
  • питання довгострокової угоди, яка б забезпечила стійкий мир в Україні й гарантувала б для неї захист від можливих майбутніх нападів з боку Росії; 
  • наступні кроки в питанні розробки надійних гарантій безпеки. 

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВеликобританія