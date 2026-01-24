Британія проти Трампа: Стармер вимагає вибачень за образу пам'яті солдатів

Лідер Лейбористської партії Великої Британії став одним із головних критиків Трампа після його заяви про те, що сили НАТО нібито трималися "осторонь" від лінії фронту в Афганістані, що образило пам'ять загиблих і поранених британських військовослужбовців.

Стармер приєднався до ветеранів, політиків усіх партій і принца Гаррі, вимагаючи визнання заслуг і жертв солдатів.

Стармер проти Трампа

Сер Кір заявив: "Я вважаю зауваження президента Трампа образливими і, відверто кажучи, жахливими, і мене не дивує, що вони заподіяли біль близьким загиблих і поранених".

Він підкреслив заслуги 457 британських військовослужбовців, які загинули в Афганістані, і заявив про необхідність шанобливого ставлення до їхньої пам'яті.

Підтримка ветеранів і політиків

Принц Гаррі зазначив, що жертви британських солдатів заслуговують на правдиве висвітлення і повагу.

Міністр оборони Джон Гілі назвав загиблих героєм, а Ел Карнс закликав критиків особисто зустрітися з сім'ями військовослужбовців, щоб зрозуміти масштаб їхньої жертви.

Сер Малкольм Ріфкінд заявив, що Трамп або не перевіряв факти, або свідомо брехав, підриваючи репутацію США.

Реакція парламентаріїв

Лідери всіх парламентських фракцій, включно з Кемі Баденох, Едом Дейві та Беном Обезе-Джекті, різко засудили коментарі Трампа, називаючи їх "абсурдом" і образою пам'яті загиблих.

Колишні офіцери, які служили спільно з американськими силами, підкреслили, що жертви союзників не можна принижувати, незалежно від політичних амбіцій однієї людини.

Історичний контекст

Конфлікт в Афганістані, що розпочався 2001 року, забрав життя понад 1100 військовослужбовців країн НАТО, крім США, і 2461 американця.

Застосування статті 5 НАТО після 11 вересня вперше активувало колективний захист, що підтвердило внесок союзників на підтримку США.