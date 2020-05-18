Британия продлила учебную миссию для украинских военных

Фото: обучение морских пехотинцев ВСУ (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Миссию "ORBITAL" продлили до 2023 года

Министерство обороны Великобритании продлило срок учебно-тренировочной операции "ORBITAL" для украинских военных. Учебная миссия продлена до марта 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отметили в ВСУ, программой операции предусмотрено проведение профессиональной подготовки для тысячи украинских военных. При этом также будет проводиться обучение и с корабельным составом ВМС Украины.

На данный момент в рамках программы "ORBITAL" обучение прошли более 17,5 тысяч украинских военных. Большинство из них - морские пехотинцы.

Ранее РБК-Украина писало, что в феврале Украина и Великобритания договорились об оказании помощи со стороны Британии в усилении инфраструктуры украинских Военно-морских сил. В частности, британские инструкторы будут обучать украинских моряков.

Также сообщалось, что Украина может получить приглашение присоединиться к программе Партнерства расширенных возможностей НАТО уже на следующем заседании Альянса на уровне министров обороны.

Автор: Игорь Литвиненко