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Британія продовжила навчальну місію для українських військових

Новини » Суспільство     18.05.2020 - 16:17
Британія продовжила навчальну місію для українських військових
Фото: навчання морських піхотинців ВСУ (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Місію "ORBITAL" продовжили до 2023 року

Міністерство оборони Великобританії продовжило термін навчально-тренувальної операції "ORBITAL" для українських військових. Навчальна місія продовжено до березня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Facebook.

Як зазначили в ЗСУ, програмою операції передбачено проведення професійної підготовки для тисячі українських військових. При цьому також буде проводитися навчання та з корабельним складом ВМС України.

На даний момент в рамках програми "ORBITAL" навчання пройшли понад 17,5 тисяч українських військових. Більшість з них - морські піхотинці.

Раніше РБК-Україна писало, що в лютому Україна і Великобританія домовилися про наданні допомоги з боку Британії в посиленні інфраструктури українських Військово-морських сил. Зокрема, британські інструктори навчатимуть українських моряків.

Також повідомлялося, що Україна може отримати запрошення приєднатися до програми Партнерства розширених можливостей НАТО вже на наступному засіданні Альянсу на рівні міністрів оборони.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниВеликобританиявоенные учения
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