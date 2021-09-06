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Британия призвала Россию освободить Джелялова и крымских татар

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Британия, Понедельник 06 сентября 2021 22:59
Британия призвала Россию освободить Джелялова и крымских татар Фото: Британия призвала Россию освободить Джелялова и крымских татар (twitter.com/morton_wendy)
Автор: Анна Полисученко

Британия призвала Россию освободить Джелялова и крымских татар. Она решительно осуждает задержание пяти крымских татар, в том числе заместителя главы Меджлиса крымских татар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Венди Мортон, министра по делам еврососедства Великобритании.

"Мы призываем российские власти немедленно освободить их и всех украинских политзаключенных", - заявила Венди Мортон, министр по делам еврососедства Великобритании.

Напомним, что ранее омбудсмен Людмила Денисова обратилась в ООН из-за ареста заместителя главы Меджлиса в Крыму.

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