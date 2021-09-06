ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британія закликала Росію звільнити Джелялова і кримських татар

Новость на русском →
Британія, Понеділок 06 вересня 2021 22:59
Британія закликала Росію звільнити Джелялова і кримських татар Фото: Британія закликала Росію звільнити Джелялова і кримських татар (twitter.com/morton_wendy)
Автор: Анна Полисученко

Британія закликала Росію звільнити Джелялова і кримських татар. Вона рішуче засуджує затримання п'яти кримських татар, у тому числі заступника глави Меджлісу кримських татар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Венді Мортон, міністра у справах євросусідства Великобританії.

"Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх і всіх українських політв'язнів", - заявила Венді Мортон, міністр у справах євросусідства Великобританії.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен Людмила Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Великобританія
NEWS
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
DAILY
Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики