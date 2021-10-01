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Британия призвала РФ вывести войска и оружие из Украины и не ограничивать доступ ОБСЕ

Автор: Мария Кучерявец

Российская Федерация должна вывести войска и оружие с территории Украины. Кроме того, Россия должна прекратить ограничивать работу миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского посла Мелинду Симмонс.

"С ужасом узнала из отчетов СММ ОБСЕ, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на востоке Украины является наибольшим после прекращения огня в июле 2020 года. Российская Федерация должна вывести своих военных и оружие из Украины и прекратить ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой", - написала она.

Напомним, по данным ОБСЕ, в сентябре в среднем на Донбассе регистрировалось более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

Отмечено, что таких обстрелов на Донбассе не было с лета прошлого года.

Добавим, США критикуют Россию за закрытие миссии ОБСЕ на границе, Штаты не уверены в том, что РФ будет выполнять международные соглашения.

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