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Британия призвала РФ пойти на деэскалацию и взаимодействовать с предложениями НАТО

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Суббота 12 февраля 2022 20:48
Британия призвала РФ пойти на деэскалацию и взаимодействовать с предложениями НАТО Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала пойти на деэскалацию в ситуации вокруг Украины. При этом она подчеркнула, РФ необходимо взаимодействовать с предложениями НАТО по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трасс в Twitter.

Она сообщила, что сегодня провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых стороны выразили острую обеспокоенность тем, что Россия может начать дальнейшую военную агрессию против Украины в ближайшие дни.

"Мы согласны с тем, что Россия столкнется с масштабными последствиями любого вторжения, включая жесткие санкции. Россия должна пойти на деэскалацию и взаимодействовать с предложениями НАТО", - написала Трасс.

Напомним, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.

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Великобритания Вторжение России в Украину НАТО
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