Британія закликала РФ піти на деескалацію і взаємодіяти з пропозиціями НАТО

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас закликала піти на деескалацію в ситуації навколо України. При цьому вона підкреслила, РФ необхідно взаємодіяти з пропозиціями НАТО з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення трас в Twitter .

Вона повідомила, що сьогодні провела переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, в ході яких сторони висловили гостру стурбованість тим, що Росія може почати подальшу військову агресію проти України найближчими днями.

"Ми згодні з тим, що Росія зіткнеться з масштабними наслідками будь-якого вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Росія повинна піти на деескалацію і взаємодіяти з пропозиціями НАТО", - написала Трас.