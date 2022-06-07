UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией

Фото: Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Лондоне призывают начать расследование относительно хищения зерна на оккупированных территориях Украины. Речь идет в частности о подобных случаях в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Обвинения в том, что Россия ворует зерно из разных районов Украины, являются очень серьезными и должны быть немедленно расследованы", - заявила британский министр сельского хозяйства Виктория Прентис.

Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета в Лондоне, сказала, что слышала обвинения о краже зерна Россией из первых уст от источников в Херсонской области на юге Украины.

"На прошлой неделе Украина заявила, что Россия доставляет в Турцию украденное зерно из Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году", - заявила Виктория Прентис.

Она также обвинила Россию в отправке в Сирию 100 000 тонн украденной украинской пшеницы и в отправке награбленного металла кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

Напомним, Россия отправляет зерно, которое незаконно вывезла из Украины с территории Крыма до стран Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

А мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы "Метинвест" обратились в офис генерального прокуратура с просьбой открыть уголовные производства в отношении кражи российскими оккупантами металлопродукции, которая принадлежит комбинатам, и которую системно вывозят в РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине