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Британія закликала розслідувати викрадення українського зерна Росією

Фото: Британія закликала розслідувати викрадення українського зерна Росією (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Лондоні закликають розпочати розслідування щодо розкрадання зерна на окупованих територіях України. Мова йде зокрема про подібні випадки у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Звинувачення в тому, що Росія краде зерно з різних районів України, є дуже серйозними і повинні бути негайно розслідувані", - заявила британський міністр сільського господарства Вікторія Прентіс.

Прентіс, виступаючи на конференції Міжнародної зернової ради в Лондоні, сказала, що чула звинувачення про крадіжки зерна Росією з перших вуст від джерел у Херсонській області на півдні України.

"Минулого тижня Україна заявила, що Росія доставляє в Туреччину вкрадене зерно з Криму, який Росія анексувала в 2014 році", - заявила Вікторія Прентіс.

Вона також звинуватила Росію в відправленні в Сирію 100 000 тонн вкраденої української пшениці та у відправці награбованого металу кораблем з Маріуполя до Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Російське судно потрапило на супутниковий знімок.

А маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи "Метінвест" звернулися до Офісу генерального прокуратура з проханням відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам, та яку системно вивозять до РФ.

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