Британия призвала приостановить доступ России к Интерполу

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала Интерпол приостановить доступ России к системам организации. Как отметила глава МВД, действия Москвы являются прямой угрозой для безопасности людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пател .

"Наряду с партнерами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с призывом к Интерполу и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение о немедленной приостановке доступа России к своим системам", - написала она.

Пател добавила, что действия России - это прямая угроза для безопасности людей и для международного сотрудничества правоохранительных органов.