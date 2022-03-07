ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия призвала приостановить доступ России к Интерполу

Новина українською →
Лондон, Понедельник 07 марта 2022 03:24
Британия призвала приостановить доступ России к Интерполу Фото: МВД Великобритании призвало отключить Россию от Интерпола (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала Интерпол приостановить доступ России к системам организации. Как отметила глава МВД, действия Москвы являются прямой угрозой для безопасности людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пател.

"Наряду с партнерами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с призывом к Интерполу и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение о немедленной приостановке доступа России к своим системам", - написала она.

Пател добавила, что действия России - это прямая угроза для безопасности людей и для международного сотрудничества правоохранительных органов.

Напомним, ранее Канада выступила за приостановку членства России в Интерполе.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Интерпол Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать