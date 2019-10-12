Британия призвала НАТО бороться с Россией дальновидностью

Фото: Доминик Рааб (twitter.com / DominicRaab)

В Лондоне считают, что поведение РФ не демонстрирует ослабление

НАТО должно бороться с агрессией России посредством дальновидности. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

По словам Рааба, поведение России становится все более агрессивным и не демонстрирует никаких признаков ослабления. Он предложил странам НАТО использовать дальновидность для борьбы с российской агрессией, а также адаптироваться к угрозам, с которыми альянс сталкивается прямо сейчас.

В качестве примера агрессии РФ британских политик привел незаконную аннексию Крыма, кибератаки в Европе, подрыв европейской демократии путем неудачной попытки государственного переворота в Черногории.

"Мы должны проявлять проницательность при адаптации наших средств сдерживания и защиты для реагирования на российскую агрессию, злонамеренную активность и злоупотребление международной системой", - сказал министр.

Глава британского МИД добавил, что НАТО уже приняло меры в направлении борьбы с российской агрессией. В частности, альянс усилил военное присутствие в Эстонии, увеличил поддержку Грузии и Украины, а также усилил присутствие в Черноморском регионе.

Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карреньауер заявила, что Берлин не исключает консультации НАТО по расширению своего военного присутствия в странах Балтии. Германия хочет увеличить свой контингент военных в Балтии на фоне прекращения действия ракетного договора.