ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия призвала НАТО бороться с Россией дальновидностью

Новости » Политика    12.10.2019 - 22:12
Британия призвала НАТО бороться с Россией дальновидностью
Фото: Доминик Рааб (twitter.com / DominicRaab)

В Лондоне считают, что поведение РФ не демонстрирует ослабление

НАТО должно бороться с агрессией России посредством дальновидности. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

По словам Рааба, поведение России становится все более агрессивным и не демонстрирует никаких признаков ослабления. Он предложил странам НАТО использовать дальновидность для борьбы с российской агрессией, а также адаптироваться к угрозам, с которыми альянс сталкивается прямо сейчас.

В качестве примера агрессии РФ британских политик привел незаконную аннексию Крыма, кибератаки в Европе, подрыв европейской демократии путем неудачной попытки государственного переворота в Черногории.

"Мы должны проявлять проницательность при адаптации наших средств сдерживания и защиты для реагирования на российскую агрессию, злонамеренную активность и злоупотребление международной системой", - сказал министр.

Глава британского МИД добавил, что НАТО уже приняло меры в направлении борьбы с российской агрессией. В частности, альянс усилил военное присутствие в Эстонии, увеличил поддержку Грузии и Украины, а также усилил присутствие в Черноморском регионе.

Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карреньауер заявила, что Берлин не исключает консультации НАТО по расширению своего военного присутствия в странах Балтии. Германия хочет увеличить свой контингент военных в Балтии на фоне прекращения действия ракетного договора.

На границе с РФ могут появиться миротворцы, - Зеленский Генсек НАТО призвал Турцию к сдержанности в Сирии
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияВеликобритания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь