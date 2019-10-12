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Британія закликала НАТО боротися з Росією далекоглядністю

Новини » Політика    12.10.2019 - 22:12
Британія закликала НАТО боротися з Росією далекоглядністю
Фото: Домінік Рааб (twitter.com / DominicRaab)

У Лондоні вважають, що поведінка РФ не демонструє послаблення

НАТО повинне боротися з агресією Росії за допомогою далекоглядності. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє прес-служба британського зовнішньополітичного відомства.

За словами Рааба, поведінка Росії стає все більш агресивною та не демонструє жодних ознак послаблення. Він запропонував країнам НАТО використовувати далекоглядність для боротьби з російською агресією, а також адаптуватися до загроз, з якими альянс стикається прямо зараз.

В якості прикладу агресії РФ британських політик навів незаконну анексію Криму, кібератаки в Європі, підрив європейської демократії шляхом невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії.

"Ми повинні проявляти проникливість при адаптації наших засобів стримування і захисту для реагування на російську агресію, зловмисну активність і зловживання міжнародною системою", - сказав міністр.

Глава британського МЗС додав, що НАТО вже вжило заходи в напрямку боротьби з російською агресією. Зокрема, альянс посилив військову присутність в Естонії, збільшив підтримку Грузії та України, а також посилив присутність в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, раніше міністр оброни Німеччини Аннегрет Крамп-Карреньауер заявила, що Берлін не виключає консультації НАТО щодо розширення своєї військової присутності у країнах Балтії. Німеччина хоче збільшити свій військових контингент у Балтії на фоні припинення дії ракетного договору.

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