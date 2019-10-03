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Британія вітає підписання "формули Штайнмайера"

Новини » Політика    03.10.2019 - 09:20
Британія вітає підписання "формули Штайнмайера"
Фото: МЗС Британії (wikipedia.org/Arpingstone)

У Британії підтримують вимоги Києва щодо дотримання ряду умов проведення місцевих виборів на Донбасі

Міністерство закордонних справ Великобританії підтримало підписання Україною і Росією "формули Штайнмайера". Про це повідомляє DW, посилаючись на прес-службу британського відомства.

Міністр Британії з питань Європи і США Крістофер Пінчер назвав це "обнадійливим кроком". Крім цього, він підтримує вимоги Києва щодо дотримання ряду умов проведення місцевих виборів на Донбасі.

"До них відносяться всеосяжне припинення вогню, виведення іноземних військ і безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів за виборами і ЗМІ", - підкреслив Пінчер.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Франції також вітає узгодження "формули Штайнмайера" на переговорах у Мінську.

РБК-Україна писало, що 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Документ раніше був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки". За умовами "формули Штайнмайера", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

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