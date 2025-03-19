Британія не припинятиме військову допомогу Україні, попри вимоги Путіна

Відповідаючи на запитання, чи може Британія погодитися на вимоги Росії щодо припинення постачання військової допомоги Україні, Парес запевнив, що країна "завжди буде продовжувати підтримувати Україну у військовому плані".

"Це стосується всіх сценаріїв", - наголосив він.