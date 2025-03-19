Британія не припинятиме військову допомогу Україні, попри вимоги Путіна

Уряд Великої Британії відкинув вимогу російського диктатора Володимира Путіна до союзників України припинити постачання зброї Києву під час можливого припинення вогню.
Про це заявив прессекретар прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера - Дейв Парес - під час спілкування із журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Відповідаючи на запитання, чи може Британія погодитися на вимоги Росії щодо припинення постачання військової допомоги Україні, Парес запевнив, що країна "завжди буде продовжувати підтримувати Україну у військовому плані".
"Це стосується всіх сценаріїв", - наголосив він.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом погодився на 30-денний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України.
Водночас Путін не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів, як свідчать заяви Кремля.
Натомість російський диктатор назвав умови, за яких може відбутись припинення бойових дій. Він вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги й розвідданих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.