Британия не будет прекращать военную помощь Украине, несмотря на требования Путина

Правительство Великобритании отвергло требование российского диктатора Владимира Путина к союзникам Украины прекратить поставки оружия Киеву во время возможного прекращения огня.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера - Дэйв Парес - во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отвечая на вопрос, может ли Великобритания согласиться на требования России о прекращении поставок военной помощи Украине, Парес заверил, что страна "всегда будет продолжать поддерживать Украину в военном плане".
"Это касается всех сценариев", - подчеркнул он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины.
В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля.
Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.
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