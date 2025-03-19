Британия не будет прекращать военную помощь Украине, несмотря на требования Путина

Требования Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля.

Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.

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