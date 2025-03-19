Британія не припинятиме військову допомогу Україні, попри вимоги Путіна

Уряд Великої Британії відкинув вимогу російського диктатора Володимира Путіна до союзників України припинити постачання зброї Києву під час можливого припинення вогню.

Про це заявив прессекретар прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера - Дейв Парес - під час спілкування із журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відповідаючи на запитання, чи може Британія погодитися на вимоги Росії щодо припинення постачання військової допомоги Україні, Парес запевнив, що країна "завжди буде продовжувати підтримувати Україну у військовому плані".

"Це стосується всіх сценаріїв", - наголосив він.