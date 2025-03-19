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Британия не будет прекращать военную помощь Украине, несмотря на требования Путина

Среда 19 марта 2025 19:59
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Британия не будет прекращать военную помощь Украине, несмотря на требования Путина Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Великобритании отвергло требование российского диктатора Владимира Путина к союзникам Украины прекратить поставки оружия Киеву во время возможного прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера - Дэйв Парес - во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отвечая на вопрос, может ли Великобритания согласиться на требования России о прекращении поставок военной помощи Украине, Парес заверил, что страна "всегда будет продолжать поддерживать Украину в военном плане".

"Это касается всех сценариев", - подчеркнул он.

Требования Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля.

Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.

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