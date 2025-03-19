Британия не будет прекращать военную помощь Украине, несмотря на требования Путина

Правительство Великобритании отвергло требование российского диктатора Владимира Путина к союзникам Украины прекратить поставки оружия Киеву во время возможного прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера - Дэйв Парес - во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отвечая на вопрос, может ли Великобритания согласиться на требования России о прекращении поставок военной помощи Украине, Парес заверил, что страна "всегда будет продолжать поддерживать Украину в военном плане". "Это касается всех сценариев", - подчеркнул он.