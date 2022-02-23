Британия пригрозила Путину: "пнули царя Николая I в Крыму, всегда можем повторить"

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил президента РФ Владимира Путина с российским царем Николаем I. По его словам, глава Кремля совершит ошибку, если пойдет на конфликт с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт The Guardian .

"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это. Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал Путин. У него не было друзей, не было союзников", - отметил глава Минобороны.

В своем заявлении он имел в виду Крымскую войну (1853-1856 гг.), когда Королевский пехотный полк Британии держал в осаде город Севастополь. Битва длилась 349 дней.