Британия пригрозила Путину: "пнули царя Николая I в Крыму, всегда можем повторить"
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил президента РФ Владимира Путина с российским царем Николаем I. По его словам, глава Кремля совершит ошибку, если пойдет на конфликт с Западом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт The Guardian.
"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это. Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал Путин. У него не было друзей, не было союзников", - отметил глава Минобороны.
В своем заявлении он имел в виду Крымскую войну (1853-1856 гг.), когда Королевский пехотный полк Британии держал в осаде город Севастополь. Битва длилась 349 дней.
Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".
Отметим, что на оккупированный Донбасс начали заходить первые подразделения Вооруженных сил России. Они должны выполнять якобы миротворческие функции.