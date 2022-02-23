Британія пригрозила Путіну: "пнули царя Миколу I в Криму, завжди можемо повторити"

Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес порівняв президента РФ Володимира Путіна з російським царем Миколою I. за його словами, глава Кремля зробить помилку, якщо піде на конфлікт із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт The Guardian .

"Шотландський гвардійський полк штовхнув царя Миколи I в 1853 році в Криму. Ми завжди можемо повторити це. Цар Микола I зробив помилку, яку тепер зробив Путін. У нього не було друзів, не було союзників", - зазначив глава Міноборони.

У своїй заяві він мав на увазі Кримську війну (1853-1856 рр.), коли королівський піхотний полк Британії тримав в облозі місто Севастополь. Битва тривала 349 днів.