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Британія пригрозила Путіну: "пнули царя Миколу I в Криму, завжди можемо повторити"

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Великобританія , Середа 23 лютого 2022 16:44
Британія пригрозила Путіну: "пнули царя Миколу I в Криму, завжди можемо повторити" Фото: міністр оборони Великобританії Бен Уоллесс (atr.ua)
Автор: Кароліна Гайдук

Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес порівняв президента РФ Володимира Путіна з російським царем Миколою I. за його словами, глава Кремля зробить помилку, якщо піде на конфлікт із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт The Guardian.

"Шотландський гвардійський полк штовхнув царя Миколи I в 1853 році в Криму. Ми завжди можемо повторити це. Цар Микола I зробив помилку, яку тепер зробив Путін. У нього не було друзів, не було союзників", - зазначив глава Міноборони.

У своїй заяві він мав на увазі Кримську війну (1853-1856 рр.), коли королівський піхотний полк Британії тримав в облозі місто Севастополь. Битва тривала 349 днів.

Нагадавши, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".

Відзначимо, що на окупований Донбас почали заходити перші підрозділи Збройних сил Росії. Вони повинні виконувати нібито миротворчі функції.

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