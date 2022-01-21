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Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделала заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Украина будет сопротивляться России в случае вторжения - и Кремль получит войну, сопоставимую с кампаниями в Афганистане или Чечне.

Об этом она заявила в сиднейском Lowy Institute, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства Британии.

По ее словам, Кремль не выучил уроки истории. Трасс отметила, что Украина - гордая страна с длительной историей. Она неоднократно сталкивалась с вторжениями, начиная с монголо-татарского, пережила Голодомор - и уровень ее сопротивления высок.

"Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне", - сказала она.

Глава МИД Британии считает, что в РФ мечтают восстановить Советский Союз или что-то наподобие "большой России".

Напомним, Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения.

Более того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.

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