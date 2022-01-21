Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зробила заяву на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Україна буде чинити опір Росії в разі вторгнення - і Кремль отримає війну, порівнянну з кампаніями в Афганістані або Чечні.
Про це вона заявила в сіднейському Lowy Institute, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду Британії.
За її словами, Кремль не вивчив уроки історії. Трасс зазначила, що Україна - горда країна з тривалою історією. Вона неодноразово стикалася з вторгненнями, починаючи з монголо-татарського, пережила Голодомор - і рівень її опору високий.
"Якщо їм доведеться, українці будуть битися, щоб захистити свою країну. Вторгнення засмокче в жахливе болото, яке ми знаємо по радянській війні в Афганістані або конфлікті в Чечні", - сказала вона.
Глава МЗС Британії вважає, що в РФ мріють відновити Радянський Союз або щось на зразок "великої Росії".
Нагадаємо, Британія відправила Україні військових і 2000 одиниць озброєння.
Крім того, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї.