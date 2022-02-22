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Британия предупредила Россию о последствиях за попытки "перекроить границу силой"

Автор: Артур Родивилов

Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд призвала Россию немедленно отвести войска. Вторжения в Украину будет иметь далеко идущие последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Стремясь перекроить границы силой, действия России демонстрируют вопиющее неуважение к международному праву, отметила Вудворд.

"Действия, выбранные сегодня Россией, будут иметь серьезные и далеко идущие последствия. Во-первых, в человеческих жизнях. Вторжение в Украину обрушит на народ Украины смерть и разрушения", - заявила она.

Напомним, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины. Москва создает предлог для вторжения.

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