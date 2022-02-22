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Британія попередила Росію про наслідки за спроби "перекроїти кордон силою"

Автор: Артур Родивилов

Постійний представник Британії при ООН Барбара Вудворд закликала Росію негайно відвести війська. Вторгнення в Україну матиме далекосяжні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Прагнучи перекроїти кордони силою, дії Росії демонструють кричущу неповагу до міжнародного права, зазначила Вудворд.

"Дії, обрані сьогодні Росією, матимуть серйозні і далекосяжні наслідки. По-перше, в людських життях. Вторгнення в Україну звалить на народ України смерть і руйнування", - заявила вона.

Нагадаємо, постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила неспровоковану атаку на суверенітет і територіальну цілісність України. Москва створює привід для вторгнення.

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