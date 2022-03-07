Британия предоставит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк

Правительство Великобритании выделит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк. Средства предназначены для смягчения финансового давления, вызванного вторжением России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Деньги будут выплачены через мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка, который предназначен для ускорения поступления пожертвований в Украину и уже используется некоторыми другими странами.
Объявление о выделении дополнительного финансирования Украины было сделано накануне визитов в Лондон премьер-министров Канады и Нидерландов Джастина Трюдо и Марка Рютте. Эту встречу глава британского правительства Борис Джонсон постарается использовать для усиления международной реакции на вторжение России.
Напомним, ранее стало известно о подготовке Международным валютным фондом экстренной помощи Украине.
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