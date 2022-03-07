Британія надасть Україні 100 млн доларів через Світовий банк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гроші будуть виплачені через мультидонорський трастовий фонд Світового банку, який призначений для прискорення надходження пожертвувань в Україну і вже використовується деякими іншими країнами.

Оголошення про виділення додаткового фінансування України було зроблено напередодні візитів до Лондона прем'єр-міністрів Канади та Нідерландів Джастіна Трюдо і Марка Рютте. Цю зустріч глава британського уряду Борис Джонсон постарається використовувати для посилення міжнародної реакції на вторгнення Росії.