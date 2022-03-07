Британія надасть Україні 100 млн доларів через Світовий банк

Уряд Великобританії виділить Україні 100 млн доларів через Світовий банк. Кошти призначені для пом'якшення фінансового тиску, викликаного вторгненням Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Гроші будуть виплачені через мультидонорський трастовий фонд Світового банку, який призначений для прискорення надходження пожертвувань в Україну і вже використовується деякими іншими країнами.
Оголошення про виділення додаткового фінансування України було зроблено напередодні візитів до Лондона прем'єр-міністрів Канади та Нідерландів Джастіна Трюдо і Марка Рютте. Цю зустріч глава британського уряду Борис Джонсон постарається використовувати для посилення міжнародної реакції на вторгнення Росії.
Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку Міжнародним валютним фондом екстреної допомоги Україні.
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