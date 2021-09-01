Британия предлагает постоянное место жительства афганцам, которые помогали военным страны

"Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с вооруженными силами в Афганистане, и я полон решимости предоставить им и их семьям поддержку, необходимую им для восстановления своей жизни здесь, в Великобритании", - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Великобритании, все эвакуированные афганцы, которые попали в страну в соответствии с политикой переселения и помощи в Афганистане - имеют возможность получить право на ПМЖ.

"Я знаю, что это будет невероятно трудное время, но я надеюсь, что они вдохновились волной поддержки и щедрости, уже выраженной британской общественностью", - добавил Джонсон.