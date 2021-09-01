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Британія пропонує постійне місце проживанням афганцям, які допомагали військовим країни

Автор: Сергій Пишкін

Британія пропонуватиме усім афганцям, які співпрацювали з силами країни під час операції в Афганістані - постійне місце проживання (ПМЖ). Для цього біженцям необхідно подати безплатну заявку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми в величезному боргу перед тими, хто працював зі збройними силами в Афганістані, і я сповнений рішучості надати їм та їхнім сім'ям підтримку, необхідну їм для відновлення свого життя тут, у Великій Британії", - відзначив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Відповідно до заяви Міністерства внутрішніх справ, усі евакуйовані афганці, які потрапили до країни відповідно до політики переселення та допомоги в Афганістані - мають можливість отримати право на ПМЖ.

"Я знаю, що це буде неймовірно важкий час, але я сподіваюся, що вони надихнулися хвилею підтримки і щедрості, вже вираженою британською громадськістю", - додав Джонсон.

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ВеликобританіяАфганистан