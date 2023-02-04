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Британія працює над тим, аби допомога Україні якнайшвидше потрапила на фронт, - Сунак

Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, запевнив у тому, що Лондон працює над тим, аби військова допомога якнайшвидше прибула на фронт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністр сказав, що він зосереджений на забезпеченні того, щоб оборонна військова техніка Великої Британії досягла лінії фронту якомога швидше", - заявили в офісі прем'єр-міністра Британії.

Лідери обговорили важливість прискорення надання Україні допомоги з боку міжнародних партнерів, аби скористатися можливістю відтіснити російські війська.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський та Сунак також обговорили подальше розширення спроможностей української армії й різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу.

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