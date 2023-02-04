Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України та розширення спроможностей ЗСУ
Україна вдячна Британії за старт навчання українських екіпажів на танках Challenger 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Глава держави заявив, що разом із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком він обговорив подальше розширення спроможностей української армії різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу.
"Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських іграх 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував прем'єр-міністру за старт навчання українських екіпажів на танках Challenger 2.
Оновлено 17:28
Ріші Сунак сказав президенту України, що він зосереджений на тому, щоб військова техніка Великої Британії швидко досягла лінії фронту.
"Обидва лідери погодилися, що дуже важливо, щоб міжнародні партнери прискорили надання допомоги Україні, щоб допомогти використати можливість відкинути російські сили", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2. Бійці ЗСУ цього тижня освоїли керування машинами.
14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2 , а також додаткові артилерійські системи.
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