Британія працює над розмороженням коштів від продажу "Челсі" для допомоги Україні

Девід Леммі заявив, що уряд країни вживатиме активних заходів, зокрема через можливий судовий процес, для виведення заморожених 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі" російським мільярдером Романом Абрамовичем.

Ці кошти, які протягом двох років перебували на спеціальному банківському рахунку, можуть бути використані для гуманітарних потреб в Україні.

Леммі висловив стурбованість тим, що кошти досі не були перенаправлені на допомогу Україні, і пообіцяв вирішити це питання в найближчий час.

Уряд Великої Британії наполягає на тому, що ці кошти мають бути використані всередині України для надання термінової допомоги жертвам війни, водночас обговорюється можливість створення нового фонду для їхнього розподілу.

Леммі зазначив, що хоча виникли юридичні складнощі, уряд сповнений рішучості якнайшвидше вирішити це питання.

Наразі кошти залишаються замороженими на рахунку у Великій Британії, а офіційні особи ведуть переговори з представниками Абрамовича та міжнародними партнерами, щоб знайти оптимальне рішення для розподілу цих коштів.