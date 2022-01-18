Британия поставляет самолетами противотанковые вооружения в Украину

Британия перебрасывает противотанковые вооружения в Украину. Лондон отправил военно-транспортные самолеты С-17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джорджа Эллисона.
Судя по выбранному маршруту, Германия, по-видимому, отказала в праве на пролет.
"Британские транспортные самолеты C-17 в настоящее время перебрасывают легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением. Речь о легких противотанковых системах.