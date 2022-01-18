Британія постачає літаками протитанкові озброєння в Україну

Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джорджа Еллісона.
Судячи з обраного маршруту, Німеччина, мабуть, відмовила в праві на проліт.
"Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в понеділок міністр оборони Британії Бен Уоллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова йде про легкі протитанкові системи.