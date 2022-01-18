RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія постачає літаками протитанкові озброєння в Україну

Автор: Артур Родивилов

Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джорджа Еллісона.

Судячи з обраного маршруту, Німеччина, мабуть, відмовила в праві на проліт.

"Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок міністр оборони Британії Бен Уоллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова йде про легкі протитанкові системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВеликобританія