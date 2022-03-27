Британия поставит продовольствие в окруженные оккупантами города Украины на 2 млн фунтов

Провизию со складов в Польше и Словакии должны отправить в Украину с начала следующей недели - грузы поедут в наиболее пострадавшие районы.

"По оценкам, более 12 миллионов человек в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, но фактическая цифра, вероятно, намного выше", - говорится в релизе.

По словам главы МИД Британии, это жизненно важное пожертвование продуктов питания и припасов "поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России".

"Наши команды работают день и ночь с нашими польскими и словацкими друзьями и правительством Украины, чтобы гарантировать, что те, кто подвергается наибольшему риску, получат необходимые им предметы первой необходимости", - заявила министр.