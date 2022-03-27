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Британия поставит продовольствие в окруженные оккупантами города Украины на 2 млн фунтов

Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила намерение Лондона в ответ на запрос правительства Украины предоставить продовольствие на общую сумму 2 миллиона фунтов стерлингов (2,64 млн долларов США) для жителей осажденных российскими войсками городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.

Провизию со складов в Польше и Словакии должны отправить в Украину с начала следующей недели - грузы поедут в наиболее пострадавшие районы.

"По оценкам, более 12 миллионов человек в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, но фактическая цифра, вероятно, намного выше", - говорится в релизе.

По словам главы МИД Британии, это жизненно важное пожертвование продуктов питания и припасов "поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России".

"Наши команды работают день и ночь с нашими польскими и словацкими друзьями и правительством Украины, чтобы гарантировать, что те, кто подвергается наибольшему риску, получат необходимые им предметы первой необходимости", - заявила министр.

Ранее в МИД Британии заявили, что санкции против РФ могут быть сняты только после вывода войск с территории Украины.

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