Британія поставить продовольство в оточені окупантами міста України на 2 млн фунтів

Провізію зі складів у Польщі та Словаччині мають відправити в Україну з початку наступного тижня - вантажі поїдуть у найбільш постраждалі райони.

"За оцінками, понад 12 мільйонів людей нині потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, але фактична цифра, ймовірно, набагато вища", - йдеться в релізі.

За словами глави МЗС Британії, це життєво важливе пожертвування продуктів харчування і припасів "допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення Росії".

"Наші команди працюють день і ніч з нашими польськими та словацькими друзями і урядом України, щоб гарантувати, що ті, хто зазнає найбільші ризики, отримають необхідні їм предмети першої необхідності", - заявила міністр.