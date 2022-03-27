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Британія поставить продовольство в оточені окупантами міста України на 2 млн фунтів

Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтвердила намір Лондона у відповідь на запит уряду України надати продовольство на загальну суму 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,64 млн доларів США) для жителів обложених російськими військами міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз британського уряду.

Провізію зі складів у Польщі та Словаччині мають відправити в Україну з початку наступного тижня - вантажі поїдуть у найбільш постраждалі райони.

"За оцінками, понад 12 мільйонів людей нині потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, але фактична цифра, ймовірно, набагато вища", - йдеться в релізі.

За словами глави МЗС Британії, це життєво важливе пожертвування продуктів харчування і припасів "допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення Росії".

"Наші команди працюють день і ніч з нашими польськими та словацькими друзями і урядом України, щоб гарантувати, що ті, хто зазнає найбільші ризики, отримають необхідні їм предмети першої необхідності", - заявила міністр.

Раніше в МЗС Британії заявили, що санкції проти РФ можуть бути зняті тільки після виведення військ з території України.

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