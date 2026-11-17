Україна отримає життєво важливу військову допомогу від Британії. Ракети і радари для ППО будуть надані вже у середині грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо "Свобода".
Британія заявила, що надасть Україні:
Це допоможе захиститися від російських атак цієї зими.
Заява пролунала на тлі зустрічі союзників у Брюсселі, присвяченої координації військової підтримки Києва.
Як повідомляє пресслужба британського уряду, пакет допомоги для ППО України вартістю 240 мільйонів фунтів стерлінгів є частиною суми в 500 мільйонів фунтів.
Про її виділення було оголошено під час представлення бюджету. Ці кошти спрямовані на термінове усунення прогалин у системі ППО України взимку.
До пакета входять понад 1000 ракет для систем ППО малої дальності та пускові установки. Ці системи довели свою ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками "Шахед", які Росія використовує для ударів по українських містах та інфраструктурі.
Британська сторона зазначає, що поставки для Збройних сил України розпочнуться із середини грудня.
У межах цього пакета Лондон також надасть понад десяток радарів ППО.
Міністр оборони Вес Стрітінг зазначив, що в Україні російський диктатор Володимир Путін "використовує зиму як зброю".
Раніше РБК-Україна писало, що винищувачі Gripen для України зможуть отримати комплексний пакет озброєння. Його профінансують за підтримки Швеції та Британії.
Крім того, Британія високо оцінила успішну атаку України на Кримський міст. Також незабаром країна оголосить про нові пакети військової підтримки, каже міністр оборони Вес Стрітінг.