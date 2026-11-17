Украина получит жизненно важную военную помощь от Великобритании. Ракеты и радары для ПВО будут предоставлены уже в середине декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио "Свобода".
Британия заявила, что предоставит Украине:
Это поможет защититься от российских атак этой зимой.
Заявление прозвучало на фоне встречи союзников в Брюсселе, посвященной координации военной поддержки Киева.
Как сообщает пресс-служба британского правительства, пакет помощи для ПВО Украины стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов является частью суммы в 500 миллионов фунтов.
О ее выделении было объявлено при представлении бюджета. Эти средства направлены на срочное устранение пробелов в системе ПВО Украины зимой.
В пакет входят более 1000 ракет для систем ПВО малой дальности и пусковые установки. Эти системы доказали свою эффективность в борьбе с реактивными беспилотниками "Шахед", которые Россия использует для ударов по украинским городам и инфраструктуре.
Британская сторона отмечает, что поставки для Вооруженных сил Украины начнутся с середины декабря.
В рамках этого пакета Лондон также предоставит более десятка радаров ПВО .
Министр обороны Вес Стритинг отметил, что в Украине российский диктатор Владимир Путин "использует зиму как оружие".
Ранее РБК-Украина писало, что истребители Gripen для Украины смогут получить полный пакет вооружения. Его профинансируют при поддержке Швеции и Британии.
Кроме того, Британия высоко оценила успешную атаку Украины на Крымский мост. Также в скором времени страна объявит о новых пакетах военной поддержки, говорит министр обороны Вес Стритинг.