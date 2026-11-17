Ракеты и радары для украинского ПВО

Британия заявила, что предоставит Украине:

более 1000 дополнительных ракет для систем ПВО малой дальности,

более десятка радаров противовоздушной обороны.

Это поможет защититься от российских атак этой зимой.

Заявление прозвучало на фоне встречи союзников в Брюсселе, посвященной координации военной поддержки Киева.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, пакет помощи для ПВО Украины стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов является частью суммы в 500 миллионов фунтов.

О ее выделении было объявлено при представлении бюджета. Эти средства направлены на срочное устранение пробелов в системе ПВО Украины зимой.

В пакет входят более 1000 ракет для систем ПВО малой дальности и пусковые установки. Эти системы доказали свою эффективность в борьбе с реактивными беспилотниками "Шахед", которые Россия использует для ударов по украинским городам и инфраструктуре.

Британская сторона отмечает, что поставки для Вооруженных сил Украины начнутся с середины декабря.

В рамках этого пакета Лондон также предоставит более десятка радаров ПВО .

Министр обороны Вес Стритинг отметил, что в Украине российский диктатор Владимир Путин "использует зиму как оружие".